ВЫБОРЫ В РИЙГИКОГУ ⟩ Кандидаты от Ида-Вирумаа, потратившие на свои кампании больше всех, остались не у дел

Как пишет ERR, по состоянию на 5 апреля были опубликованы отчеты Центристской партии, "Eesti 200", Социал-демократической партии, Объединенной Левой партии Эстонии.

В отчетах о предвыборной кампании политические партии указывают только расходы лиц, которые были кандидатами по партийному списку и сами понесли расходы. Расходы политических партий отражаются только в ежеквартальных отчетах о доходах и расходах.

Больше всех потратили личных средств центристы. Особенно ощутимо вложился мэр Таллинна Михаил Кылварт, который потратил 28 000 евро и в итоге набрал 14592 голоса (второй результат после премьер-министра Кайи Каллас), но отказался садиться в парламентское кресло, променяв его на нынешнее место мэра.

А вот кандидаты от Ида-Вирумаа, которые потратились больше остальных, ожидаемой отдачи от вложений не получили. На северо-востоке страны больше всех потратили на свою предвыборную рекламу действующие на тот момент депутаты парламента и коллеги Михаила Кылварта по партии Кайдо Хёвельсон и Дмитрий Дмитриев. Из личного кармана Хёвельсон заплатил за рекламу в прессе и наружную рекламу в общей сложности 22805 евро, получив в результате 767 голосов. Дмитриев, потратив на 10 000 евро меньше, получил на 46 голосов больше, чем Хёвельсон, но также не прошел в новый состав.