СТАТИСТИКА ⟩ В Эстонии резко сократился объем промышленного производства

Как сообщает Департамент статистики, объем промышленной продукции в феврале сократился почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности. По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в сфере производства сланцевого масла (15,0%), а также в производстве транспортных средств, прицепов и полуприцепов (12,2%).

- Небольшое сокращение среди наиболее весомых отраслей было в производстве продуктов питания и электрооборудования, а также в обработке древесины, - прокомментировала Хелле Бундер. - Процент сокращения в обработке древесины был самым низким за последние полгода. Кроме того, среди наиболее весомых отраслей сокращение наблюдалось в производстве электронного оборудования (6,2%) и изделий из металла (10,4%).

По сравнению с февралем 2022 года продажа продукции в обрабатывающей промышленности выросла в феврале 2023 года в текущих ценах и согласно календарно откорректированным данным.

На внешнем рынке было продано две трети общего объема продукции обрабатывающей промышленности.