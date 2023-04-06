Состояние дорог в Эстонии ухудшится

В этом году по заказу Транспортного департамента в общей сложности отремонтирую 1388 километров дорог, что на пятую часть меньше, чем в прошлом году, а по сравнению с 2021 годом объем работ сократится на треть, - сообщает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

На ремонт дорог в этом году выделено всего 40 млн евро. Это на 130 млн евро меньше, чем в прошлом году, а ежегодная потребность в финансировании, необходимом для поддержании уровня дорог в нормальном состоянии, составляет 200 млн евро. Еще 150 млн евро в год нужно на строительство новых дорог. Поэтому состояние дорог в Эстонии будет ухудшаться.

- Действительно, некоторые дороги будут разваливаться. У нас нет денег на их своевременный ремонт, и поэтому нам, возможно, придется ограничивать скорость или установить знаки, - сказал директор службы управления инфраструктурой Транспортного департамента Янар Тюкк.

- Состояние наших дорог ухудшается, наши дороги уже не пригодны для использования в том виде, в котором они могли бы быть. Дорогам не хватает развития, - сказал исполнительный директор Союза предприятий по строительству инфраструктуры Тармо Трей.

Большая часть дорожных работ в этом году будет заключаться в недорогом ремонте, т.н. ремонте покрытия. Строительства новых дорог практически не будет.