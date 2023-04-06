Состояние дорог в Эстонии ухудшится

Транспортный департамент подтвердил, что объемы работ по строительству и ремонту дорог в Эстонии в этом году будут настолько низкими, что некоторые шоссе останутся без ремонта, и на них придется устанавливать знаки ограничения скорости и предупреждающие знаки. Общая протяженность ремонтируемых дорог за два года сократилась на треть.
В этом году по заказу Транспортного департамента в общей сложности отремонтирую 1388 километров дорог, что на пятую часть меньше, чем в прошлом году, а по сравнению с 2021 годом объем работ сократится на треть, - сообщает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
На ремонт дорог в этом году выделено всего 40 млн евро. Это на 130 млн евро меньше, чем в прошлом году, а ежегодная потребность в финансировании, необходимом для поддержании уровня дорог в нормальном состоянии, составляет 200 млн евро. Еще 150 млн евро в год нужно на строительство новых дорог. Поэтому состояние дорог в Эстонии будет ухудшаться.
- Действительно, некоторые дороги будут разваливаться. У нас нет денег на их своевременный ремонт, и поэтому нам, возможно, придется ограничивать скорость или установить знаки, - сказал директор службы управления инфраструктурой Транспортного департамента Янар Тюкк.
- Состояние наших дорог ухудшается, наши дороги уже не пригодны для использования в том виде, в котором они могли бы быть. Дорогам не хватает развития, - сказал исполнительный директор Союза предприятий по строительству инфраструктуры Тармо Трей.
Большая часть дорожных работ в этом году будет заключаться в недорогом ремонте, т.н. ремонте покрытия. Строительства новых дорог практически не будет.
- Да, мы будет проводить те же работы, что и каждый год. В этом году у нас нет ни одного вида работ, которые мы бы вообще не выполняли. Однако в следующем году такая перспектива уже просматривается. Например, в следующем году мы по сути не реконструируем ни одной дороги. Мы не ликвидируем ни одного опасного места, потому что у нас нет на это средств, - сказал Тюкк.
В этом году беспыльное покрытие будет нанесено только 17 километров дорог.
- У государства был план сделать гравийные дороги беспыльными к 2039 году. В этом году на это еще выделены некоторые суммы, относительно небольшие, но в следующем году и в год после него на этих строках ноль, - сказал Тармо Трей.
Создаваемая правительственная коалиция будет обсуждать финансирование дорог при составлении бюджета на следующий год.
- Если заглядывать в будущее, то, действительно, в ходе предыдущих переговоров по бюджету не было принято никаких крупных инвестиционных решений, кроме оборонных. Теперь вопрос следующей осени заключается в том, сможем ли мы поднять эти объемы до прежнего уровня, остаться на более низком уровне или превзойти его. На данный момент ответа на это еще нет, - сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.