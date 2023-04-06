На территории кренгольмских фабрик стартует новый туристический проект

Как пишет RusPostimees, с нынешнего года началась реализация стратегии культурного туризма, разработанная в рамках международного проекта TExTOUR.

Созданием стратегии занималась выбранная на конкурсной основе консультационная фирма BDA Consulting OÜ. Процесс разработки стратегии и плана действий проходил в сотрудничестве с фирмой Narva Gate OÜ, которая является вторым партнером по проекту от Эстонии, а также с местным сообществом, учреждениями и фирмами, действующими в сфере туризма и культуры. В качестве пилотных проектов были выбраны две идеи - тематический тур по району Кренгольма, который появится уже летом этого года, и световая инсталляция в здании Йоальской фабрики, которую гости Кренгольма увидят в следующем году.

По словам старшего специалиста Службы предпринимательства и защиты прав потребителей Департамента развития и экономики Ольги Смирновой, тематический тур по району Кренгольма в цифровом формате будет доступен на телефоне, планшете и компьютере на трех языках - эстонском, русском и английском, как в текстовом варианте, так и в аудио.

- По маршруту будут установлены таблички с QR-кодами, считав которые пользователи перейдут на веб-страничку с описанием конкретного объекта и маршрута в целом. Световая инсталляция планируется в здании Йоальской фабрики и будет доступна для участников Кренгольмской экскурсии, как дополнительная услуга. Создатели инсталляции начнут с разработки концепции и в этот процесс также планируется вовлечь местных жителей и бывших работников Кренгольма, - добавила Ольга Смирнова.