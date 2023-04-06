В Эстонии начался сезон клещей

По словам консультанта отдела эпидемиологии инфекционных болезней Департамента здравоохранения Ирины Донченко, клещи активизировались уже сейчас, когда почва прогрелась до 5 градусов.

- Сезон клещей обычно длится с апреля по октябрь, - сказала она порталу Postimees.ee - Клещи особенно активны после таяния снега и в зеленый сезон.

Для профилактики клещевого энцефалита Департамент здоровья рекомендует подумать о вакцинации.

- Для профилактики клещевого энцефалита существуют эффективные и безопасные инактивированные вакцины как для взрослых, так и для детей с первого года жизни. Курс первичной вакцинации состоит из трех инъекций, - сказала Донченко, уточнив, что первые две делаются с интервалом от одного до трех месяцев, третий - до года спустя.