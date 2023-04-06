В Эстонии выросло число госпитализированных пациентов с коронавирусом

Как пишет ERR, за неделю в Эстонии зарегистрировали 1740 новых случаев заражения Covid-19, что на 1,3% меньше, чем неделей ранее.

По положению на 2 апреля в больницах находились 163 пациента с коронавирусом (на 21 больше, чем неделей ранее), из них шестеро были в отделении интенсивной терапии. Средний возраст госпитализированных - 66 лет.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость увеличилась до 294 случаев на 100 000 человек.