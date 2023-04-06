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В Эстонии выросло число госпитализированных пациентов с коронавирусом

, редактор
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Фото: Jevgenia Parv / Narva haigla

Заболеваемость коронавирусом в Эстонии за последнюю неделю немного снизилась, но пациентов с COVID-19 в больницах стало больше.

Как пишет ERR, за неделю в Эстонии зарегистрировали 1740 новых случаев заражения Covid-19, что на 1,3% меньше, чем неделей ранее.

По положению на 2 апреля в больницах находились 163 пациента с коронавирусом (на 21 больше, чем неделей ранее), из них шестеро были в отделении интенсивной терапии. Средний возраст госпитализированных - 66 лет.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость увеличилась до 294 случаев на 100 000 человек.

Всего с начала пандемии в Эстонии скончался 2971 пациент с коронавирусом, в том числе шесть - за последнюю неделю.

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