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Алар Карис: "Не стоит спешить с Ида-Вирумаа"

Северное побережье
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Президент Алар Карис
Президент Алар Карис Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Президент Эстонии в интервью Vikerraadio выразил мнение, что чрезмерное внимание может помешать интегрированию северо-востока в жизнь страны.

По мнению Кариса, к Ида-Вирумаа нельзя относиться как к региону с особым статусом.

- Я думаю, что если мы создадим должность министра для Ида-Вирумаа или что-то в этом роде, то это будет значить возвращение, как минимум, на 30 лет назад. Это не очень разумно. И также не разумно, если бы члены правительства выбрали Нарву для первого визита. Живущие в регионе люди не воспримут этот шаг серьезно, так как они ожидают, что регионом будут заниматься основательно, а не в спешке, - сказал Карис.

По словам Кариса, местных жителей нужно больше вовлекать в эстонскую жизнь и нужно позаботиться о том, чтобы там были все возможности для изучения эстонского языка.

- Это недешево. Это не делается за один-два года, но эти шаги надо предпринимать, чтобы видеть реальные изменения через несколько лет. И если изменений нет, значит нужно пересмотреть шаги. Но действовать нужно последовательно, а не ждать, что один шаг сразу даст окончательный результат, - сказал Карис.

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