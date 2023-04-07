В Силламяэ строят тематический парк о советской эпохе

Рядом с Силламяэским музеем начались строительные работы тематического парка "Таинственный город". В текущем году этот объект является самым крупным инвестиционным проектом в бюджете Силламяэ, и он поддерживается Европейским фондом регионального развития, сообщает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

- Мы получаем 85% финансирования. Если общая стоимость проекта составляет 1 148 000 евро, то Фонд регионального развития выделяет 976 000 евро. Это очень выгодные условия для города. Данный объект внесет существенный вклад в развитие туризма не только в Силламяэ, но и в Ида-Виру в целом, - рассказал вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов.

По словам сотрудницы Городского музея Силламяэ Елены Антушевой, они давно хотели сделать на территории музея что-то уникальное и интересное, что привлекало бы в город туристов. Так и родилась эта идея.

- Мы хотели сделать что-то такое, что отражало бы историю Силламяэ. С одной стороны, "Таинственный город" - это зона отдыха. С другой стороны, он несет в себе образовательную функцию. Благодаря ему люди смогут узнать о специфике нашего города. Например, почему Силламяэ был закрыт, почему он связан с атомной промышленностью и как все развивалось, - объяснила сотрудница Городского музея Силламяэ Елена Антушева.

В программу тематического парка "Таинственный город" будет входить и посещение двух залов первого этажа музея: зала истории и комнаты с предметами быта 1950-х годов.

- Парк будет выглядеть как сквер. Там будут установлены игровые объекты для детей - площадки, игровые зоны, а также новая современная фишка - зоны для очков с виртуальной реальностью, - перечислила сотрудница Городского музея.