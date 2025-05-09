СВОДКА СПАСАТЕЛЕЙ Четверг выдался в Силламяэ неспокойным

В четверг днем спасатели получили вызов в квартирный дом на улице Каяка в Силламяэ, где в результате падения сразу двух газовых баллонов началась утечка газа. Спасатели уже на первом этаже лестничной клетки почувствовали раздражающий запах, заставивший их закашляться. Спасатели вынесли из квартиры мать и ребенка, у которых было затрудненное дыхание, и на машине скорой помощи доставили их в больницу. Спасатели начали проветривать помещения и проверять другие квартиры. Еще двое пожилых людей были эвакуированы из соседних квартир и переданы врачам скорой помощи для медицинского осмотра. Спасательная операция завершилась в 16:18. когда дом уже не будет в опасности.
В тот же день было зафиксировано задымление в здании на улице Кеск в Силламяэ, где располагалось мебельное производство. Признаков пожара не обнаружено. Дым шёл от топки печи.
8 мая днем спасатели получили вызов в общежитие на улице Раквере в Нарве. На месте происшествия выяснилось, что жилец квартиры курил в постели и уснул. На звук сработавшего датчика дыма прибежали сотрудники общежития, которые потушили начавшийся пожар водой. Когда прибыли спасатели, огонь уже был потушен, а квартира проветривалась.
В четверг вечером спасатели выехали на улицу Кеваде в Нарве, где в результате падения опоры на крыше одного дома висели провода. Спасатели использовали специальное оборудование, чтобы подобраться к проводам. Угроза была устранена, и кабели были проложены по земле.