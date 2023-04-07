Алар Карис: Нельзя отказываться от горючего сланца, пока не найдется, чем его заменить

- Я думаю, что соглашение, касающееся климата и окружающей среды в целом, по-прежнему заключается в том, как нам избавиться от горючего сланца и что его заменит. Нельзя смотреть на все это только с одной стороны. Мы живем в обществе, где есть и люди, а не только леса и земля, - сказал президент ERR. - Ведь у эстонцев даже есть своя пословица, что не стоит плевать в тот старый колодец, пока не найдется что-то на его месте. И именно так мы должны действовать. Ускорить процессы, которые позволяют нам отказаться от горючих сланцев, и не отказываться от горючего сланца, пока не найдется замена.