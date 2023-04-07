В Эстонии пройдут крупнейшие в истории учебные сборы

- Учения Ussisõnad - это крупнейшие учебные сборы резервистов в истории Эстонии, в которых мы ожидаем участие почти 10 000 резервистов, зачисленных в течение 2022 года в состав подразделения территориальной обороны, - передает ERR слова командующего Силами обороны генерал Мартин Херем.

По словам Херема, хотя подразделения территориальной обороны связаны с определенной территорией и их задачи менее сложны, чем у маневренных подразделений, учебные сборы все равно будут интенсивными.

В состав подразделений территориальной обороны зачисляются резервисты, прошедшие военную службу более пяти лет назад и нынешние должности которых были заполнены резервистами, прошедшими военную службу позднее. При этом их подготовка позволяет им продолжать выполнять боевые задачи.

- Крайне важен вклад командиров подразделений, а также всех резервистов в достижение результатов учений. Насколько хороши эти подразделения будут после завершения учебных сборов, настолько же хороши они будут, когда дело дойдет до защиты страны. Поэтому я призываю всех резервистов серьезно отнестись к учениям, - добавил Херем.