В Нарва-Йыэсуу стартовал сбор идей для Народного бюджета

Последние пять лет Нарва-Йыэсуу ежегодно проводит конкурс идей среди жителей для последующей реализации одной из них или сразу нескольких, - передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру". Средства на реализацию идут из Народного бюджета.

- У нас было очень много интересных идей - например, зоны отдыха в Ольгина и в Синимяэ. В прошлом году была идея по второму этапу проекта фонтана в Нарва-Йыэсуу. К сожалению, эта идея была единственная, которая пришла к нам из заявок, поэтому в этом году мы надеемся на активное участие горожан, - рассказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

В основном власти Нарва-Йыэсуу ждут от горожан подобные идеи. Как отметил мэр, это могут быть, например, зоны отдыха, а также детские игровые и спортивные площадки. Для этих целей в городском бюджете зарезервирована определенная сумма.

- У нас традиционно в бюджете для этого предназначено 30 000. По-моему, в 2021 году мы реализовали даже две идеи, когда депутатам понравилось несколько идей, но их бюджет практически в два раза превышал наши возможности. И через дополнительный бюджет мы утвердили тогда реализации двух проектов - это мультифункциональная площадка в Синимяэ и зона отдыха в поселке Ольгина. Поэтому я не исключаю, что и в этом году, если будет нескольких интересных идей, мы сможем найти финансовые возможности для их реализации, - сказал Ильин.