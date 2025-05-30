В Нарве и Нарва-Йыэсуу пляжи готовы к летнему сезону: качество воды проверено

Контролем качества в местах для купания занимается Департамент здоровья. Пробы воды на нарвском пляже Йоаорг (Липовая ямка), что у речного променада, взяли 21 мая. Результаты анализов показали, что вода там соответствует всем требованиям и безопасна для купания, о чем сообщил Нарвский департамент городского хозяйства.

В Нарва-Йыэсуу, славящемся своим морским пляжем, тоже с гордостью сообщили, что и у них контроль состояния воды показал прекрасный результат, то есть воде дана высшая возможная оценка: очень хорошо.

Морской плавательный пляж в Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

"Вода для купания анализируется на наличие бактерий: кишечных энтерококков и кишечной палочки, также проводится мониторинг других загрязняющих веществ. Вероятность массового скопления сине-зеленых водорослей очень мала", - сообщила городская управа Нарва-Йыэсуу, ссылаясь на результат проверки, выполненной Департаментом здоровья.