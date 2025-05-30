В Нарве и Нарва-Йыэсуу пляжи готовы к летнему сезону: качество воды проверено

Календарное лето и купальный сезон начнутся уже в предстоящее воскресенье, и качество воды на официальных пляжах Нарвского региона отвечает требованиям.
Контролем качества в местах для купания занимается Департамент здоровья. Пробы воды на нарвском пляже Йоаорг (Липовая ямка), что у речного променада, взяли 21 мая. Результаты анализов показали, что вода там соответствует всем требованиям и безопасна для купания, о чем сообщил Нарвский департамент городского хозяйства.
В Нарва-Йыэсуу, славящемся своим морским пляжем, тоже с гордостью сообщили, что и у них контроль состояния воды показал прекрасный результат, то есть воде дана высшая возможная оценка: очень хорошо.
"Вода для купания анализируется на наличие бактерий: кишечных энтерококков и кишечной палочки, также проводится мониторинг других загрязняющих веществ. Вероятность массового скопления сине-зеленых водорослей очень мала", - сообщила городская управа Нарва-Йыэсуу, ссылаясь на результат проверки, выполненной Департаментом здоровья.
Следующие пробы воды на пляжах в Нарве и Нарва-Йыэсуу будут сделаны 18 июня, 16 июля и 13 августа. Официальный пляжный сезон в Эстонии длится с 1 июня по 31 августа.