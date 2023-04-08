Самую большую нагрузку в связи с беженцами испытывают Маарду, Раквере, Йыхви и Виру-Нигула

Как пишет ERR со ссылкой на Центр мониторинга развития, доля беженцев и связанная с их приемом нагрузка распределены между самоуправлениями неравномерно. Около двух третей беженцев проживают в таких крупных самоуправлениях как Таллинн, Тарту и Пярну.

В своем отчете Центр мониторинга развития также проанализировал размер самоуправлений и их способность предоставлять общественные услуги, на основании которых можно оценить, какие самоуправления несут самую большую нагрузку в связи с приемом беженцев.

Так, нагрузку выше средней несут города Маарду и Раквере, а также волости Йыхви и Виру-Нигула. В волости Йыхви число зарегистрированных военных беженцев составляет 4,5% населения, в волости Виру-Нигула и в городах Маарду и Раквере – 3,9% населения.