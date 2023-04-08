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Самую большую нагрузку в связи с беженцами испытывают Маарду, Раквере, Йыхви и Виру-Нигула

Северное побережье
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Украинские беженцы в Нарве.
Украинские беженцы в Нарве. Фото: Илья Смирнов

С момента вторжения России на территорию Украины свое местожительство в Эстонии зарегистрировали 32 000 беженцев, что составляет около 2,2% населения.

Как пишет ERR со ссылкой на Центр мониторинга развития, доля беженцев и связанная с их приемом нагрузка распределены между самоуправлениями неравномерно. Около двух третей беженцев проживают в таких крупных самоуправлениях как Таллинн, Тарту и Пярну.

В своем отчете Центр мониторинга развития также проанализировал размер самоуправлений и их способность предоставлять общественные услуги, на основании которых можно оценить, какие самоуправления несут самую большую нагрузку в связи с приемом беженцев.

Так, нагрузку выше средней несут города Маарду и Раквере, а также волости Йыхви и Виру-Нигула. В волости Йыхви число зарегистрированных военных беженцев составляет 4,5% населения, в волости Виру-Нигула и в городах Маарду и Раквере – 3,9% населения.

Кроме того, ряд самоуправлений имеют довольно хорошие базу доходов и уровень услуг, но число зарегистрированных в них беженцев составляет менее одного процента населения. К таким самоуправлениям относятся, например, волости Харку, Виймси, Саку и Камбья. В них зарегистрированы от 110 до 170 беженцев.

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