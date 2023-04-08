Налог с оборота и подоходный налог вырастут на два процента

Победители парламентских выборов представили правительственную коалицию и новый коалиционный договор, который предусматривает повышение налога с оборота и подоходного налога. Кроме того, будет введен автомобильный налог и повышен не облагаемый налогом минимум.
Как сообщает ERR, новую правительственную коалицию создают Партия реформ (37 мандатов в Рийгикогу), Eesti 200 (14) и Социал-демократическая партия (9). В правительстве у реформистов будет семь министерских постов, у Eesti 200 и соцдемов – по три.
Правительством продолжит руководить Кая Каллас (Партия реформ). Далее свои министерские портфели партия распределила следующим образом:
Министром финансов станет Март Вырклаэв. Пост министра обороны продолжит занимать Ханно Певкур. Министром юстиции будет Калле Лаанет. Министром по климату станет Кристен Михал. Министерство культуры возглавит Хейди Пурга. Министерством социальной защиты продолжит руководить Сигне Рийсало.
Кроме того, реформисты утвердили вице-спикером Рийгикогу Тоомаса Кивимяги. Председателем финансовой комиссии Рийгикогу станет Аннели Аккерманн, комиссии по иностранным делам – Марко Михкельсон, социальных дел – Ынне Пиллак, сельской жизни – Урмас Круузе, спецкомиссии по надзору за учреждениями безопасности – Юрген Лиги.
Что касается содержания коалиционного договора, участники переговоров решили, что налог с оборота повысится с 1 января 2024 года на 2%, а подоходный налог с физических лиц – на 2% с 1 января 2025 года. Не облагаемый налогом минимум вырастет до 700 евро. Также будет введен налог на автомобили, но его размер определится по результатам анализа.