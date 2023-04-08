Налог с оборота и подоходный налог вырастут на два процента

Как сообщает ERR, новую правительственную коалицию создают Партия реформ (37 мандатов в Рийгикогу), Eesti 200 (14) и Социал-демократическая партия (9). В правительстве у реформистов будет семь министерских постов, у Eesti 200 и соцдемов – по три.

Кроме того, реформисты утвердили вице-спикером Рийгикогу Тоомаса Кивимяги. Председателем финансовой комиссии Рийгикогу станет Аннели Аккерманн, комиссии по иностранным делам – Марко Михкельсон, социальных дел – Ынне Пиллак, сельской жизни – Урмас Круузе, спецкомиссии по надзору за учреждениями безопасности – Юрген Лиги.

Что касается содержания коалиционного договора, участники переговоров решили, что налог с оборота повысится с 1 января 2024 года на 2%, а подоходный налог с физических лиц – на 2% с 1 января 2025 года. Не облагаемый налогом минимум вырастет до 700 евро. Также будет введен налог на автомобили, но его размер определится по результатам анализа.