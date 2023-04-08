Осиновский: повышение налогов тормозит экономику

- Повышение налогов никогда не является самоцелью, их нужно повышать как можно меньше. Любое повышение налогов тормозит экономику, поэтому мы должны были посмотреть, повышение каких налогов будет тормозить ее меньше всего. Это налоги на имущество и недвижимость. Что касается акцизов, и не только акцизов, но и мер, влияющих на здоровье или экологическое поведение, то цель не только в том, чтобы получить деньги, - сказал Осиновский в передаче Vikerhommik в эфире Vikerraadio. - Мы надеемся договориться с Латвией об акцизах на табак и алкоголь, чтобы мы могли делать это вместе. Акцизы повысятся постепенно, в течение нескольких лет.