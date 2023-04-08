Учителям предлагают определиться с выбором школы при помощи теста

В Ида-Вирумаа проходит кампания по привлечению педагогов из других уездов, в рамках которой также был разработан тест для учителей, помогающий определиться с местом работы.
Как передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру", неделя пробных дней для педагогов в учебных заведениях северо-востока вызвала большой интерес. По словам координатора кластера образования Ида-Вирумаа Керды Эйерт, они ищут учителей, для которых зарплата не является единственным мотиватором.
Для того, чтобы учителям было легче определиться с выбором будущей работы, составлен специальный тест, который можно пройти на домашней странице образовательного кластера.
- Если человеку до сих пор не ясно, какое заведение посетить или куда прийти на работу, то тестирование может дать подсказку, на какое место стоит обратить внимание, - сказала Керда Эйерт.
- Сначала было страшно, но потом уже увидела, что это очень веселый и интересный тест, - рассказала учительница из Пайде Кристийна Райдвере, у которой результат теста совпал с ее личными предпочтениями найти работу в Силламяэ. - Да, я предложу своим друзьям тоже пройти тест, потому что это дает информацию, где именно то место, в котором они могли бы работать и жить.
В кампании участвует 36 учебных заведений со всего региона.
- В тест включены и предложения от Вируской тюрьмы, и от местных самоуправлений. Мы постарались собрать в одном месте все, что связано со сферой образования и с теми, кто предлагает работу в этом направлении, - добавила Эйерт.