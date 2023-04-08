Учителям предлагают определиться с выбором школы при помощи теста

Как передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру", неделя пробных дней для педагогов в учебных заведениях северо-востока вызвала большой интерес. По словам координатора кластера образования Ида-Вирумаа Керды Эйерт, они ищут учителей, для которых зарплата не является единственным мотиватором.

Для того, чтобы учителям было легче определиться с выбором будущей работы, составлен специальный тест, который можно пройти на домашней странице образовательного кластера.

- Если человеку до сих пор не ясно, какое заведение посетить или куда прийти на работу, то тестирование может дать подсказку, на какое место стоит обратить внимание, - сказала Керда Эйерт.

- Сначала было страшно, но потом уже увидела, что это очень веселый и интересный тест, - рассказала учительница из Пайде Кристийна Райдвере, у которой результат теста совпал с ее личными предпочтениями найти работу в Силламяэ. - Да, я предложу своим друзьям тоже пройти тест, потому что это дает информацию, где именно то место, в котором они могли бы работать и жить.

В кампании участвует 36 учебных заведений со всего региона.