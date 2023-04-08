Новое правительство изменит недавно принятую систему выплат семейных пособий

Закон о семейных пособиях был принят в конце 2022 года, когда его поддержали также социал-демократы и Партия реформ, входившие и в предыдущее, и в новое правительство.

Этот закон повысил пособия на первого и второго ребенка с 60 до 80 евро в месяц с 1 января этого года, а пособие для одиноких родителей - с 19,18 евро до 80 евро в месяц. Пособие для семей с тремя-шестью детьми было увеличено с 300 евро до 650 евро в месяц, а для семи и более детей - с 400 евро до 850 евро в месяц. Согласно закону, с 1 мая 2024 года пособие для многодетных семей подлежат индексации тем же индексом, что и пенсии.