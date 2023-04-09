Как выбрать яйца на Пасху

Куриные яйца производятся на четырех типах птицефабрик и отличаются кодом продукта, нанесенным на яйца. Первая цифра в коде означает следующее:

0 - яйца органического производства. Кур, выращенных на органической ферме, кормят только органическими кормами и добавками, благодаря чему эти яйца также можно назвать органическими. Курам обеспечивают достаточное пространство, свободу передвижения и возможность заниматься видовой деятельностью.

1 - яйца от кур свободного выгула. Это значит, что птицам гарантирован постоянный доступ к достаточно большой площадке для выгула, где помимо возможности передвигаться они могут удовлетворить свое желание клевать.

2 - яйца от кур с насеста. Курицы могут свободно передвигаться по курятнику, клевать, а также сидеть на насесте и иметь доступ к гнезду, чтобы отложить яйца.

3 - яйца от кур, содержащихся в клетках. В ЕС установлены определенные требования к клеткам для кур и к самим курам, содержащимся в клетках. В отличие от вышеперечисленных способов содержания птиц, клеточные куры не имеют возможности передвигаться, клевать и сидеть на насестах.

Стоит обратить внимание на куриные яйца, произведенные за пределами ЕС, то есть в третьих странах, потому что стандарты содержания животных там могут не соответствовать стандартам ЕС. Чтобы попасть на полки магазинов ЕС, яйца из третьих стран должны быть маркированы на той же основе, что и яйца, произведенные в ЕС, так, чтобы первая цифра, напечатанная на яйце, указывала тип птицефабрики, за которой следовала комбинация букв, идентифицирующая страну производства (например, EE для Эстония, LV для Латвии, LT для Литвы и т. д.), а затем опознавательный номер компании.