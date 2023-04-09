В понедельник правительство уйдет в отставку

Как сообщает RusDelfi, первое заседание XV созыва Рийгикогу откроет президент Алар Карис. По окончании речи президента члены Рийгикогу принесут должностную присягу. Текст присяги с трибуны зачитает старейший член Рийгикогу. За ним текст присяги подпишут и другие депутаты.

На первом заседании также состоятся выборы спикера и вице-спикеров Рийгикогу. Сначала в ходе тайного голосования будет избран спикер, затем одновременно два вице-спикера парламента. После избрания правления премьер-министр Кая Каллас выступит с заявлением об уходе правительства в отставку.