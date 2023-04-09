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Налоговый возврат с процентов по жилищному кредиту отменят

Северное побережье
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Средний доход жителя Ида-Вирумаа в течение последних лет был самым низким по стране. Так и в прошлом году.
Средний доход жителя Ида-Вирумаа в течение последних лет был самым низким по стране. Так и в прошлом году. Фото: Urmas Luik / Parnu Postimees

Со следующего года в Эстонии отменят возврат подоходного налога с процентов, уплаченных по жилищному кредиту, а также налоговые возвраты за детей и супруга.

Об этом сказано в опубликованном Партией реформ, Социал-демократической партией и "Ээсти 200" коалиционном договоре, - передает RusDelfi.

"С 2024 года будет отменен дополнительный необлагаемый налогом доход на детей, супруга и проценты по жилищному кредиту", - сказано в договоре.

Сейчас в Эстонии действует порядок, по которому из общего дохода человека разрешено вычитать, среди прочего:

•дополнительный необлагаемый доход за супруга/супругу (если годовой доход супруга/супруги не превышает определенной суммы)

•дополнительный не облагаемый налогом доход в размере 1848 евро за второго ребенка, и 3048 евро — начиная с третьего ребенкa.

•проценты по жилищному кредиту, взятому на приобретения жилья для себя – на сумму до 300 eвро.

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