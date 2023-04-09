Лидеры оппозиционных партий критикуют коалиционное соглашение

Также они обвинили партии, формирующие новое правительство, во лжи во время избирательной кампании, - передает ERR.

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, во время предвыборной кампании никто, кроме социал-демократов, не обещал ужесточать налогообложение, а избиратели не голосовали за повышение налогов.

Руководитель Центристской партии Юри Ратас сказал, что повышение налогов ударит, прежде всего, по среднему классу и малообеспеченным слоям населения.

- В любом случае, люди должны потреблять продукты питания, в любом случае, люди должны совершать определенные покупки в торговом секторе, и если цены вырастут, то больше всего пострадают люди с низкой и средней зарплатой, - заметил Ратас.

Мартин Хельме считает, что запланированные новой коалицией налоговые изменения в первую очередь будут наказывать малообеспеченное население, а также жителей сельской местности.

Ранее ERR опубликовал и комментарий председателя третьей, самой малочисленной оппозиционной партии нового созыва Рийгикогу, лидера Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера.