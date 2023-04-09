Эдуард Одинец проходит в парламент

Благодаря переходу части депутатов в министерские кресла Ида-Вирумаа получит четвертый депутатский мандат, - сообщает ERR.
Стал известен состав нового правительства, в который вошли и 12 избранных депутатов Рийгикогу. Им на замену придут новые члены парламента, что повлияет и на распределение мандатов по округам.
По результатам выборов в Ида-Вирумаа были распределены только два мандата - один достался центристам (Яна Тоом, которая решила продолжить работу в Европарламенте, отдала место в парламенте Алексею Евграфову), другой - реформистке Меэлис Кийли.
По компенсационному мандату в Рийгикогу попал баллотировавшийся в Ида-Вирумаа Арво Аллер из EKRE. Теперь таким же способом в парламент попадет председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец, у которого было высокое, пятое, место в общереспубликанском списке Социал-демократической партии.
В Ида-Вирумаа на парламентских выборах Одинец, который стал депутатом Рийгикогу прошлого созыва вместо отказавшейся от мандата в пользу поста мэра Нарвы Катри Райк, набрал 630 голосов.
Пятого марта в Рийгикогу избрали 101 депутата, восемь из которых к 7 апреля отказались от своих мандатов. Скоро в парламенте произойдет еще 12 замен, правда, не навсегда, а до тех пор, пока министры будут оставаться на своих постах. Если они лишатся должности, то будут иметь право вернуться в Рийгикогу.