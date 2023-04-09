Эдуард Одинец проходит в парламент

Стал известен состав нового правительства, в который вошли и 12 избранных депутатов Рийгикогу. Им на замену придут новые члены парламента, что повлияет и на распределение мандатов по округам.

По результатам выборов в Ида-Вирумаа были распределены только два мандата - один достался центристам (Яна Тоом, которая решила продолжить работу в Европарламенте, отдала место в парламенте Алексею Евграфову), другой - реформистке Меэлис Кийли.

По компенсационному мандату в Рийгикогу попал баллотировавшийся в Ида-Вирумаа Арво Аллер из EKRE. Теперь таким же способом в парламент попадет председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец, у которого было высокое, пятое, место в общереспубликанском списке Социал-демократической партии.

В Ида-Вирумаа на парламентских выборах Одинец, который стал депутатом Рийгикогу прошлого созыва вместо отказавшейся от мандата в пользу поста мэра Нарвы Катри Райк, набрал 630 голосов.