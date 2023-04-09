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Эдуард Одинец проходит в парламент

Северное побережье
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Эдуард Одинец.
Эдуард Одинец. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Благодаря переходу части депутатов в министерские кресла Ида-Вирумаа получит четвертый депутатский мандат, - сообщает ERR.

Стал известен состав нового правительства, в который вошли и 12 избранных депутатов Рийгикогу. Им на замену придут новые члены парламента, что повлияет и на распределение мандатов по округам.

По результатам выборов в Ида-Вирумаа были распределены только два мандата - один достался центристам (Яна Тоом, которая решила продолжить работу в Европарламенте, отдала место в парламенте Алексею Евграфову), другой - реформистке Меэлис Кийли.

По компенсационному мандату в Рийгикогу попал баллотировавшийся в Ида-Вирумаа Арво Аллер из EKRE. Теперь таким же способом в парламент попадет председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Эдуард Одинец, у которого было высокое, пятое, место в общереспубликанском списке Социал-демократической партии.

В Ида-Вирумаа на парламентских выборах Одинец, который стал депутатом Рийгикогу прошлого созыва вместо отказавшейся от мандата в пользу поста мэра Нарвы Катри Райк, набрал 630 голосов.

Пятого марта в Рийгикогу избрали 101 депутата, восемь из которых к 7 апреля отказались от своих мандатов. Скоро в парламенте произойдет еще 12 замен, правда, не навсегда, а до тех пор, пока министры будут оставаться на своих постах. Если они лишатся должности, то будут иметь право вернуться в Рийгикогу.

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