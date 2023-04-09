Идея строительства АЭС в Вирумаа снова актуальна

Энергетический кризис вернул на повестку идею собственной АЭС. Главный лоббист ее строительства уже готов заказывать реактор, однако до сих пор не решены не только технические вопросы, но и законодательная база для атомной энергетики не готова.
За несколько лет во внешнеполитической обстановке произошли тектонические изменения, и вопрос энергетической безопасности стал краеугольным. Если раньше чиновники на идею строительства АЭС смотрели с прохладой, то сейчас с горячим интересом, - сообщает ERR. - Возросла и поддержка идеи строительства эстонской АЭС в обществе, что подтверждается данными независимых социологических опросов.
- Конечно, самое важное, чтобы государство приняло решения. И чтобы у нас было место, где строить. А по технологии мы приготовимся, - рассказал ERR председатель совета Fermi Energia - компании, которая планирует построить АЭС в Эстонии к 2032 году - Сандор Лийве.
Он также отмечает, что в настоящий момент законодательство Эстонии еще не готово для появления атомной энергетики, как нет и принципиального одобрения парламента. Компания Лийве ждет "зеленый свет" мирному атому: "Если уже в 2026-м закажем реактор, то в 2031-м АЭС начнет работу", - заявил Лийве.
По оценкам Fermi Energia, стоимость всех работ - около одного миллиарда евро, что делает строительство АЭС самым масштабным инвестиционным проектом в истории Эстонии. Уже выбран тип реактора. Его будут заказывать у GE Hitachi. Модель BWRX-300 впервые будет построена в Канаде на площадке АЭС Дарлингтон вблизи Торонто. Данные по ее эксплуатации будут учитываться при разработке реактора для Эстонии. Также определены предполагаемые места, где строительство АЭС технически возможно. Их три. Они расположены в волостях Люганузе (Ида-Вирумаа) и Виру-Нигула (Ляэне-Вирумаа), неподалеку от порта Кунда.