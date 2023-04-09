Идея строительства АЭС в Вирумаа снова актуальна

За несколько лет во внешнеполитической обстановке произошли тектонические изменения, и вопрос энергетической безопасности стал краеугольным. Если раньше чиновники на идею строительства АЭС смотрели с прохладой, то сейчас с горячим интересом, - сообщает ERR. - Возросла и поддержка идеи строительства эстонской АЭС в обществе, что подтверждается данными независимых социологических опросов.

- Конечно, самое важное, чтобы государство приняло решения. И чтобы у нас было место, где строить. А по технологии мы приготовимся, - рассказал ERR председатель совета Fermi Energia - компании, которая планирует построить АЭС в Эстонии к 2032 году - Сандор Лийве.

Он также отмечает, что в настоящий момент законодательство Эстонии еще не готово для появления атомной энергетики, как нет и принципиального одобрения парламента. Компания Лийве ждет "зеленый свет" мирному атому: "Если уже в 2026-м закажем реактор, то в 2031-м АЭС начнет работу", - заявил Лийве.