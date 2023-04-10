В Кохтла-Ярве сгорел частный дом

7 апреля в 23:50 поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Айя в Ярвеской части города Кохтла-Ярве.
К моменту прибытия спасателей первый этаж дома горел открытым пламенем и угрожал соседним домам. Жильцы покинули дом.
В 00:34 пожар был взят под контроль и к 1:44 был потушен.
Спасатели вынесли из горящего дома кошку.
На следующий день в 6:19 утра поступило сообщение о возгорании в том же здании. Второй этаж дома горел открытым пламенем. К 9:52 пожар был потушен.
Причина возгорания выясняется.
В спасательных работах участвовали спасатели из Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли, а также добровольные спасатели из Пуртсе.