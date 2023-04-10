В Кохтла-Ярве сгорел частный дом

К моменту прибытия спасателей первый этаж дома горел открытым пламенем и угрожал соседним домам. Жильцы покинули дом.

В 00:34 пожар был взят под контроль и к 1:44 был потушен.

Спасатели вынесли из горящего дома кошку.

На следующий день в 6:19 утра поступило сообщение о возгорании в том же здании. Второй этаж дома горел открытым пламенем. К 9:52 пожар был потушен.

Причина возгорания выясняется.