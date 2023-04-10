Одинец станет членом Рийгикогу

На недавних выборах в Рийгикогу Одинец набрал 630 голосов в Ида-Вирумаа, но этого не хватило для прохождения в Рийгикогу.

Однако в общем списке партии он занимал высокое пятое место, что означало оставаться вторым «запасным игроком» по итогам выборов.

Поскольку социал-демократы в субботу утвердили председателя партии Лаури Ляэнеметса кандитом на пост министра внутренних дел, а заместителя председателя Рийну Сиккут — на пост министра труда и здравоохранения, Одинец может занять место в Рийгикогу.

Так Одинец становится четвертым политиком, баллотировавшимся в Ида-Вирумаа в новом составе Рийгикогу. Кроме него, Меэлис Киили, член Партии реформ, Алексей Евграфов, баллотировавшийся по списку Центристской партии и Арво Аллер от EKRE.