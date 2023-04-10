Полиция ищет пропавшего в Йыхви 43-летнего Эркки

Обеспокоенные близкие сообщили в полицию, что со 2 апреля не могут связаться с Эркки. Телефон мужчины выключен, и последний раз знакомые общались с Эркки, когда он прислал им фотографию железнодорожного вокзала Йыхви. Якобы оттуда Эркки направился в Нарву.

В настоящее время полиция проверяет камеры на вокзале, чтобы определить, двигался ли он и в каком направлении. Предположительно Эркки может передвигаться как по Йыхви, так и по Нарве. Также проверены больницы, мужчина там не находится.

Эркки среднего роста, у него черные волосы и темно-карие глаза. Мужчина был одет в темно-зеленую куртку, черную толстовку с капюшоном и темно-серые брюки. У него есть татуировки на руке и шее.