Горожане красили яйца, мэр раздавала шоколад, а вице-мэр жарил оладьи

На приглашение горуправления отметить вместе весенний праздник откликнулись многие - пришло более сотни детей и взрослых. Приготовленные энтузиастами деревянные панно для росписи в виде яиц почти все были зарезервированы, но нашлось дело и для тех, кто не успел. Можно было поучаствовать в мастер-классах, которые организовали сотрудники Кохтла-Ярвеского центра культуры - под их четким руководством с помощью магических красок изготовить оригинальное яйцо для праздничного украшения или корзинку. Желающих попробовать было предостаточно - очередь к столам не иссякала.