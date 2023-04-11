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Горожане красили яйца, мэр раздавала шоколад, а вице-мэр жарил оладьи

Ирина Кивисельг
, журналист
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Творческая работа кипела почти три часа.
Творческая работа кипела почти три часа. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве горожане отметили праздник Пасхи, украсив центральную аллею огромными расписными яйцами. Рукотворные панно будут украшать сквер всю неделю.

На приглашение горуправления отметить вместе весенний праздник откликнулись многие - пришло более сотни детей и взрослых. Приготовленные энтузиастами деревянные панно для росписи в виде яиц почти все были зарезервированы, но нашлось дело и для тех, кто не успел. Можно было поучаствовать в мастер-классах, которые организовали сотрудники Кохтла-Ярвеского центра культуры - под их четким руководством с помощью магических красок изготовить оригинальное яйцо для праздничного украшения или корзинку. Желающих попробовать было предостаточно - очередь к столам не иссякала. 

Ребята из кохтла-ярвеского клуба плавания выбрали самое большое панно - на рисунке представили свой клуб.
Ребята из кохтла-ярвеского клуба плавания выбрали самое большое панно - на рисунке представили свой клуб. Фото: Irina Kiviselg / Põhjarannik
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