Сирье Потисепп: Почему цены на продукты не падают?

"Мы будто попали в некий заколдованный круг экономического кризиса, когда цены растут, что оказывает давление на рост зарплат, а это, свою очередь, приводит к новому росту цен, ведь зарплаты должны быть учтены также в цене продукции". Сирье Потисепп, руководитель Эстонского союза пищевой промышленности

Разумеется, этот тренд тревожит, ведь человек не может купить эстонскую продукцию, если ее нет на прилавках! Как в условиях такой конкуренции выживут наши предприятия, покажет время. Предприятия должны заниматься как развитием продукта, так и маркетингом, чтобы конкурировать с аналогичной продукцией как по цене, так и по качеству. Мы как потребители хотели бы все-таки видеть ассортимент эстонских товаров, а также иметь возможность самим делать выбор в пользу эстонских или произведенных неизвестно где импортных товаров. Я считаю, что эстонские потребители достойны возможности выбора!

Рост цен вроде бы приостанавливается в случае некоторых видов сырья, но мы пока еще не знаем, в какой мере это дойдет до закупочных договоров наших предприятий. Нынешнюю продукцию изготавливают еще на основании старых договоров, заключенных осенью 2022 года. Тогда, к сожалению, не предвидели никакого снижения цен. Очевидно, во второй половине 2023 года мы увидим, произойдет ли действительно снижение цен, а также каков будет нынче урожай зерновых.