Сирье Потисепп: Почему цены на продукты не падают?

2023 год начался для производителей продуктов с некоторых позитивных новостей: стали снижаться цены на сырье, как, например, на пшеницу или сырое молоко, несколько упали также цены на электроэнергию и газ. Однако преждевременно было бы ждать такого же быстрого снижения цен на продуктовые товары, поскольку в их ценах запрограммировано сокрушительное влияние ценовой гонки прошлого года - особенно на цены сырья и энергии.
Сравнительно низкие цены на энергию, что связано с теплой зимой, принесли некоторое облегчение и сектору пищевой промышленности, однако не будем забывать, что до кризиса мы исходили из цены газа 20 €/MWh и цены электричества 40 €/MWh. Теперь же мы радуемся, если цены ниже 200 и 400 евро, в то время как энергетические фирмы имеют большие прибыли и в госбюджет поступает больше как налога с оборота, так и дивидендов с прибыли "Eesti Energia".
Энергоемкие промышленные предприятия, в том числе пищевой промышленности, по-прежнему не получали практически никакой поддержки, разрекламированная как спасательный круг универсальная услуга оказалась фарсом, и действует поговорка, что если дело не задалось с самого начала, то толку ждать не приходится.
Глядя на свежие итоги 2022 года, мы видим, что в секторе пищевой промышленности расходы превысили доходы и часть отраслей сектора оказались убыточными. Особенно мясная промышленность, где конкуренция сверхнапряженная, а цены на свинину и сейчас бьют рекорды, оказавшись самыми высокими за последние 20 лет. Убытки несет также хлебопекарная промышленность.
Мы полностью понимаем ожидания СМИ, розничных торговцев и потребителей, что цены снизятся, ведь биржевая цена электроэнергии снижается. Однако потребуется еще время, чтобы это ценовое падение добралось до наших предприятий и в итоге до конечных цен. Если говорить полусерьезно, то только цены на топливо на мировом рынке со сверхзвуковой скоростью доходят до потребителя, цены остального сырья, к сожалению, нет.
Причина очень проста: для поставок сырья заключены договоры, цены в них зафиксированы на более короткий или долгий срок, в зависимости от того, насколько кто-то из предпринимателей осмелился или смог рискнуть. Наши предприятия фиксировали цены в общем случае на более долгий срок, так как цены росли не по дням, а по часам, и опасность остаться без сырья была очень велика.
В секторе сохраняется также проблема поиска рабочей силы, ожидания людей относительно зарплаты тоже по-прежнему велики. Инфляция в Эстонии тоже была высокой (в 2022 году она составила 20%, а на продукты даже 30%), в то время как рост зарплаты в нашем секторе составил всего 10%, еще больше отстав от среднего роста в перерабатывающей промышленности.
Однако в экономике все, как известно, взаимосвязано, и любое повышение цен, в том числе рост зарплат, вновь подпитывает инфляцию. Вот мы будто и попали в некий заколдованный круг экономического кризиса, когда цены растут, что оказывает давление на рост зарплат, а это, в свою очередь, приводит к новому росту цен, ведь зарплаты должны быть учтены также в цене продукции.
В случае потребителей мы четко видим уже с начала лета прошлого года, как начал расти "сосисочный индекс": люди все чаще ищут цены кампании и доля продаж в ходе кампаний растет. Торговые сети отметили такой тренд, что доля кампаний растет и уже более 50% проданных товаров - это товары кампании. В то же время торговые сети стали быстро корректировать свой ассортимент, предлагая чувствительным к ценам потребителям более дешевые импортные продукты, произведенные в странах, где предприятиям оказывают поддержку. Таким образом, доля секретной продукции под своей маркой (private label) выросла, например, в "Rimi" до 24%, и продолжает расти, что мы отмечаем также в магазинах "COOP".
"Мы будто попали в некий заколдованный круг экономического кризиса, когда цены растут, что оказывает давление на рост зарплат, а это, свою очередь, приводит к новому росту цен, ведь зарплаты должны быть учтены также в цене продукции".
Сирье Потисепп, руководитель Эстонского союза пищевой промышленности
Разумеется, этот тренд тревожит, ведь человек не может купить эстонскую продукцию, если ее нет на прилавках! Как в условиях такой конкуренции выживут наши предприятия, покажет время. Предприятия должны заниматься как развитием продукта, так и маркетингом, чтобы конкурировать с аналогичной продукцией как по цене, так и по качеству. Мы как потребители хотели бы все-таки видеть ассортимент эстонских товаров, а также иметь возможность самим делать выбор в пользу эстонских или произведенных неизвестно где импортных товаров. Я считаю, что эстонские потребители достойны возможности выбора!
Рост цен вроде бы приостанавливается в случае некоторых видов сырья, но мы пока еще не знаем, в какой мере это дойдет до закупочных договоров наших предприятий. Нынешнюю продукцию изготавливают еще на основании старых договоров, заключенных осенью 2022 года. Тогда, к сожалению, не предвидели никакого снижения цен. Очевидно, во второй половине 2023 года мы увидим, произойдет ли действительно снижение цен, а также каков будет нынче урожай зерновых.
В общем наши предприятия готовы довести снижение цен до розничных сетей и далее до потребительских цен на прилавках, но только в случае, если мы сумеем вырваться из заколдованного круга кризиса. Хорошим примером служат цены на молочные продукты. Сырое молоко подорожало на 100%, и это поставило молочные производства в положение, когда потребители не готовы принять сверхвысокие цены на прилавках. Теперь, когда уже цена не повышается ежемесячно, молочные производства тоже в состоянии выдерживать конкуренцию, поэтому ожидается также снижение цен на молочную продукцию. Все эти проблемы были бы решены и предупреждены намного быстрее, если бы государство не проспало момент, когда можно и нужно было вмешаться в ситуацию и взять кризис под контроль (то есть необузданный рост цен на энергию и инфляцию). Пусть это будет хорошим уроком для нового правительства.