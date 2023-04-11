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Из жизни шахтерской семьи получилась выставка во дворе "Kaevuri maja"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Мейнхард Реббан работал на шахте в 1955-1982 годах, большую часть времени - бурильщиком.
Мейнхард Реббан работал на шахте в 1955-1982 годах, большую часть времени - бурильщиком. Фото: Erakogu

Расположенный в поселке Таммику "Kaevuri maja" ("Шахтерский дом") является одновременно и обычным жилым домом, и домом для гостей, что отдает дань уважения Мейнхарду, проработавшему шахтером почти тридцать лет и своими руками построившему и сам дом, и хозяйственные постройки.

Собственный дом Мейнхарда, Ыйе и трех их детей был построен в 1972 году. Последнюю зиму перед этим Ыйе и Мейнхард спали на сеновале на чердаке коровника, а дети - в гараже за теплой банной стеной. Дом и прочие тогдашние пристройки Мейнхард поставил собственными руками, изучив книги по строительству.

Начиная с 1 апреля в саду "Kaevuri maja" можно посмотреть 15 стендов с фотографиями, дающими беглый обзор жизни одной из семей в Таммику с 1960-х годов до середины 1980-х. 

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