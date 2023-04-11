Из жизни шахтерской семьи получилась выставка во дворе "Kaevuri maja"

Собственный дом Мейнхарда, Ыйе и трех их детей был построен в 1972 году. Последнюю зиму перед этим Ыйе и Мейнхард спали на сеновале на чердаке коровника, а дети - в гараже за теплой банной стеной. Дом и прочие тогдашние пристройки Мейнхард поставил собственными руками, изучив книги по строительству.