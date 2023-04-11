Йыхвиска Дзинтра Лембер стала чемпионкой Эстонии по волейболу

Йыхвиска Дзинтра Лембер стала в воскресенье чемпионом Эстонии по волейболу в составе команды "TalTech/Tradehouse".
Уже во втором классе занявшаяся волейболом в Йыхвиской спортивной школе Дзинтра Лембер входила в основной состав команды-победительницы и провела на площадке большую часть игр финальной серии.
В финальной серии, в которой играли до трех побед, повела сначала команда "Tartu Ülikool/Bigpank" со счетом 2:0. Однако команда Дзинтры Лембер сумела выйти из сложного положения и победила в следующих трех играх.
В последней решающей игре команда "TalTech/Tradehouse" уступала со счетом 0:2. Однако затем выиграла оставшиеся три сета, причем решающий - со счетом 15:13, проигрывая до этого со счетом 6:9. Дзинтра Лембер как самый результативный игрок своей команды принесла ей 11 очков.
Тренерами Дзинтры Лембер в Йыхвиской спортшколе были Керсти Леок и Кристьян Пальм. Дзинтра Лембер закончила Йыхвискую основную школу и Кохтла-Ярвескую гимназию.