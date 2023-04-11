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Йыхвиска Дзинтра Лембер стала чемпионкой Эстонии по волейболу

Эрик Гамзеев
, журналист
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Дзинтра Лембер (№19) радуется вместе с подругами по команде после успешного завершения захватывающей финальной серии.
Дзинтра Лембер (№19) радуется вместе с подругами по команде после успешного завершения захватывающей финальной серии. Фото: volley.ee

Йыхвиска Дзинтра Лембер стала в воскресенье чемпионом Эстонии по волейболу в составе команды "TalTech/Tradehouse".

Уже во втором классе занявшаяся волейболом в Йыхвиской спортивной школе Дзинтра Лембер входила в основной состав команды-победительницы и провела на площадке большую часть игр финальной серии.

В финальной серии, в которой играли до трех побед, повела сначала команда "Tartu Ülikool/Bigpank" со счетом 2:0. Однако команда Дзинтры Лембер сумела выйти из сложного положения и победила в следующих трех играх.

В последней решающей игре команда "TalTech/Tradehouse" уступала со счетом 0:2. Однако затем выиграла оставшиеся три сета, причем решающий - со счетом 15:13, проигрывая до этого со счетом 6:9. Дзинтра Лембер как самый результативный игрок своей команды принесла ей 11 очков.

Тренерами Дзинтры Лембер в Йыхвиской спортшколе были Керсти Леок и Кристьян Пальм. Дзинтра Лембер закончила Йыхвискую основную школу и Кохтла-Ярвескую гимназию.

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