Йыхвиска Дзинтра Лембер стала чемпионкой Эстонии по волейболу

Уже во втором классе занявшаяся волейболом в Йыхвиской спортивной школе Дзинтра Лембер входила в основной состав команды-победительницы и провела на площадке большую часть игр финальной серии.

В финальной серии, в которой играли до трех побед, повела сначала команда "Tartu Ülikool/Bigpank" со счетом 2:0. Однако команда Дзинтры Лембер сумела выйти из сложного положения и победила в следующих трех играх.

В последней решающей игре команда "TalTech/Tradehouse" уступала со счетом 0:2. Однако затем выиграла оставшиеся три сета, причем решающий - со счетом 15:13, проигрывая до этого со счетом 6:9. Дзинтра Лембер как самый результативный игрок своей команды принесла ей 11 очков.