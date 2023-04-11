"Narva Trans" записал первые очки в таблице

"Narva Trans" на 17-й минуте встречи пропустил гол от бывшего члена своей команды Романа Собченко. В конце первого тайма уроженцу Нарвы Даниилу Тарасенкову, арендованному нарвитянами на нынешний сезон у таллиннского "Legion", удалось сравнять счет.

На 66-й минуте второго тайма новичок нарвской команды двадцатилетний защитник Алекс Маркович - уроженец Сербии с гражданством Венгрии - проскользнул с мячом между защитниками "JK Laagri" и точным ударом отправил мяч в ворота соперника.

Благодаря заслуженной победе "Narva Trans" поднялся с последнего места в лиге мастеров на восьмое.

Играющий на В-уровне первой лиги "Narva Trans U21" выиграл со счетом 2:1 у команды "Tartu Tammeka U21" и, набрав шесть очков, занимает шестое место.