"Narva Trans" записал первые очки в таблице

"Narva Trans" с пятой попытки записал на свой счет первые очки в турнирной таблице эстонской футбольной лиги мастеров, выиграв со счетом 2:1 у новичка лиги - харьюского "JK Laagri".
"Narva Trans" на 17-й минуте встречи пропустил гол от бывшего члена своей команды Романа Собченко. В конце первого тайма уроженцу Нарвы Даниилу Тарасенкову, арендованному нарвитянами на нынешний сезон у таллиннского "Legion", удалось сравнять счет.
На 66-й минуте второго тайма новичок нарвской команды двадцатилетний защитник Алекс Маркович - уроженец Сербии с гражданством Венгрии - проскользнул с мячом между защитниками "JK Laagri" и точным ударом отправил мяч в ворота соперника.
Благодаря заслуженной победе "Narva Trans" поднялся с последнего места в лиге мастеров на восьмое.
Играющий на В-уровне первой лиги "Narva Trans U21" выиграл со счетом 2:1 у команды "Tartu Tammeka U21" и, набрав шесть очков, занимает шестое место.
В северо-восточном дивизионе второй лиги первую победу одержал йыхвиский "Phoenix/Noova", со счетом 4:2 переигравший таллиннский "Ararat". По два гола забили силламяэсец Елисей Захаров и присоединившийся к команде в позапрошлом году румын Никита Гореа.