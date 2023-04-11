Энели Ефимова установила очередной рекорд Эстонии

Ефимова победила в финальном заплыве в 50-метровом бассейне со временем 2.26,14, улучшив свой же рекорд Эстонии на 0,71 секунды. В нынешнем сезоне эту дистанцию среди европейских пловчих быстрее проплыли всего шесть.

Ефимова победила на этих же международных соревнованиях в плавании брассом на 50 м со временем 30,46 и в плавании брассом на 100 м со временем 1.06,89, что уступает парижскому олимпийскому нормативу всего 0,1 секунды.