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Энели Ефимова установила очередной рекорд Эстонии

Эрик Гамзеев
, журналист
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Улучшение Энели Ефимовой своего же рекорда свидетельствует о том, что она опять выходит на пик формы.
Улучшение Энели Ефимовой своего же рекорда свидетельствует о том, что она опять выходит на пик формы. Фото: Eesti Ujumisliit

Уроженка Силламяэ 16-летняя Энели Ефимова установила в воскресенье в Хельсинки новый рекорд Эстонии в плавании на 200 м брассом.

Ефимова победила в финальном заплыве в 50-метровом бассейне со временем 2.26,14, улучшив свой же рекорд Эстонии на 0,71 секунды. В нынешнем сезоне эту дистанцию среди европейских пловчих быстрее проплыли всего шесть.

Ефимова победила на этих же международных соревнованиях в плавании брассом на 50 м со временем 30,46 и в плавании брассом на 100 м со временем 1.06,89, что уступает парижскому олимпийскому нормативу всего 0,1 секунды.

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