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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы решили уйти с поста директора тартуской школы?

Северное побережье
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Валло Реймаа, председатель Йыхвиского волостного собрания
Валло Реймаа, председатель Йыхвиского волостного собрания Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, проработавший десять лет директором Тартуской Таммеской школы, с нового учебного года решил отказаться от должности директора школы и посвятить себя делам Йыхви.

ВАЛЛО РЕЙМАА:

- Я принял это решение еще в конце прошлого учебного года, но об этом знал очень узкий круг людей. Надеюсь, что теперь я смогу больше участвовать в работе комиссий Йыхвиского волостного собрания и присутствовать на обсуждениях. Эти долгие поездки утомительны, а четыре часа езды туда-обратно между Йыхви и Тарту - это на самом деле пустая трата времени, когда я не делаю ничего значительного. Я думаю, что Йыхви от этого только выиграет.

Также надо подумать о своем здоровье, нельзя нагружать себя так сильно. Наконец-то я взялся за ум.

Я не присмотрел себе никакой работы в Йыхви. У меня достаточно разной работы на основании договора. Я даже не все предложения смог принять из-за нехватки времени.

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