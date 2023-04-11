ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы решили уйти с поста директора тартуской школы?

- Я принял это решение еще в конце прошлого учебного года, но об этом знал очень узкий круг людей. Надеюсь, что теперь я смогу больше участвовать в работе комиссий Йыхвиского волостного собрания и присутствовать на обсуждениях. Эти долгие поездки утомительны, а четыре часа езды туда-обратно между Йыхви и Тарту - это на самом деле пустая трата времени, когда я не делаю ничего значительного. Я думаю, что Йыхви от этого только выиграет.