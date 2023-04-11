Стрельба во дворе школы ⟩ Учительница, сообщившая о происшествии, впала в немилость у коллектива

23 марта в конце рабочего дня, когда учитель искусства и английского языка Люганузеской школы Тийна Ряэк садилась в свою машину, она заметила на лобовом стекле автомобиля две щербины и трещину, которых раньше не было. Вернувшись в школу, чтобы выяснить, что могло произойти, она узнала от завуча Тийны Сай, что мальчишки 3-го и 5-го классов на школьном дворе стреляли из пневматического ружья, которое принес школьный дворник, давший ребятам пострелять.