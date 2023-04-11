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Стрельба во дворе школы ⟩ Учительница, сообщившая о происшествии, впала в немилость у коллектива

Эрик Калда
, журналист
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Стрельба, произошедшая во дворе Люганузеской школы, привела к вмешательству полиции и волостного управления.
Стрельба, произошедшая во дворе Люганузеской школы, привела к вмешательству полиции и волостного управления. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В конце марта во дворе Люганузеской школы произошел инцидент, когда дети стреляли по мишени из ружья, принесенного работником школы. Когда одна из учителей предала это огласке, она почувствовала неодобрительное отношение своих коллег.

23 марта в конце рабочего дня, когда учитель искусства и английского языка Люганузеской школы Тийна Ряэк садилась в свою машину, она заметила на лобовом стекле автомобиля две щербины и трещину, которых раньше не было. Вернувшись в школу, чтобы выяснить, что могло произойти, она узнала от завуча Тийны Сай, что мальчишки 3-го и 5-го классов на школьном дворе стреляли из пневматического ружья, которое принес школьный дворник, давший ребятам пострелять.

В инцидент вмешалась полиция

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