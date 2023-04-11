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В Алутагузеском волостном управлении два чиновника потеряют работу

Кюлли Крийс
, журналист
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Кайри Хыбемери.
Кайри Хыбемери. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Алутагузеское волостное собрание сократило чиновника по охране порядка и одного специалиста по защите детей.

По решению волостного собрания все парковки у Чудского озера и зоны парковок сдадут в пользование на десять лет целевому учреждению "Alutagusemaa".

Платную парковку можно лучше организовать, когда управлением и надзором занимается одна организация, сочло волостное управление разумным такое изменение, которое вступит в силу с 1 мая.

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