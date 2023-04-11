В Алутагузеском волостном управлении два чиновника потеряют работу

Северное побережьеНовостиДля подписчиковВ Алутагузеском волостном управлении два чиновника потеряют работуКюлли Крийс, журналист11 апреля 2023, 00:00Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Кайри Хыбемери. Фото: Matti Kämärä / PõhjarannikАлутагузеское волостное собрание сократило чиновника по охране порядка и одного специалиста по защите детей.По решению волостного собрания все парковки у Чудского озера и зоны парковок сдадут в пользование на десять лет целевому учреждению "Alutagusemaa".Платную парковку можно лучше организовать, когда управлением и надзором занимается одна организация, сочло волостное управление разумным такое изменение, которое вступит в силу с 1 мая.Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Ключевые словаалутагузеское волостное собраниеКайри ХыбемериAlutagusemaaPекомендуем