ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Напустившие туману могли бы потом как минимум извиниться

В начале августа прошлого года "Северное побережье" написало в передовице, что, очевидно, мы не увидим такого, чтобы рвущиеся в Рийгикогу партии начали в ходе предвыборной кампании щеголять друг перед другом тем, кто больше повысит НСО или подоходный налог, однако в то же время ясно, что повышения налогов никак не избежать.
Государственные оборонные расходы надо повышать. Энергорасходы в ближайшие годы не снизятся. Чтобы идти в ногу с высокой инфляцией, государство должно также больше тратить на зарплаты людям, получающим зарплату от государства. На выборах все партии хотят предложить избирателям новые конфеты, а все они стоят денег. Мы отмечали, что с учетом всего этого важно, чтобы перед выборами все партии честно говорили также о том, каким образом они намерены покрывать все растущие расходы государства.
Спустя восемь месяцев, к сожалению, можно констатировать, что именно так и произошло. Намерения повышения налогов перед выборами замалчивались, лишь соцдемы говорили об этом намеками.
И вот теперь, когда голоса с щедрыми обещаниями собрались вместе, политики правящего союза делают удивленные лица: черт возьми, у государства так туго с деньгами, что ничего не остается, кроме как взимать с народа больше налогов и сокращать те самые пособия, которые большей частью те же политики установили лишь в прошлом году. Нехватка денег - как упавший с неба в руки предлог, чтобы отказаться от своих предвыборных обещаний. Создается впечатление, что это какая-то партия пришельцев, только что приземлившихся...
Понятно, что перед выборами для избирателей напустили туману, чтобы не потерять голоса. Не менее рьяно это делали и оставшиеся в оппозиции. Теперь все они могли бы сообща хотя бы извиниться за это, а не продолжать валять дурака, мол, не знали, не могли предвидеть и так далее...