ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Напустившие туману могли бы потом как минимум извиниться

Государственные оборонные расходы надо повышать. Энергорасходы в ближайшие годы не снизятся. Чтобы идти в ногу с высокой инфляцией, государство должно также больше тратить на зарплаты людям, получающим зарплату от государства. На выборах все партии хотят предложить избирателям новые конфеты, а все они стоят денег. Мы отмечали, что с учетом всего этого важно, чтобы перед выборами все партии честно говорили также о том, каким образом они намерены покрывать все растущие расходы государства.

Спустя восемь месяцев, к сожалению, можно констатировать, что именно так и произошло. Намерения повышения налогов перед выборами замалчивались, лишь соцдемы говорили об этом намеками.

И вот теперь, когда голоса с щедрыми обещаниями собрались вместе, политики правящего союза делают удивленные лица: черт возьми, у государства так туго с деньгами, что ничего не остается, кроме как взимать с народа больше налогов и сокращать те самые пособия, которые большей частью те же политики установили лишь в прошлом году. Нехватка денег - как упавший с неба в руки предлог, чтобы отказаться от своих предвыборных обещаний. Создается впечатление, что это какая-то партия пришельцев, только что приземлившихся...