Внутренние туристы все чаще находят Ида-Вирумаа

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в феврале в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось около 103 000 зарубежных и порядка 119 000 местных туристов. Зарубежных туристов было на 71% больше по сравнению с февралем 2022 года, но все же на 15% меньше, чем непосредственно перед кризисом - в феврале 2020 года. Количество местных туристов за год увеличилось на 8% «В феврале число внутренних туристов в предприятиях по размещению было больше, чем в любой предыдущий год», - уточнила Лаурмаа.

В феврале в годовом сравнении возросло как количество туристов из многих стран Европы, так и из государств за пределами Европы. Из двух соседних стран в предприятиях по размещению остановились более 10 000 туристов: 48 000 из Финляндии и почти 14 000 из Латвии. Из обеих стран прибыло больше туристов, чем в феврале прошлого года. Больше туристов, чем годом ранее, прибыло также из Великобритании, Германии, Литвы, Швеции, Польши, США и стран Азии. 80% иностранных туристов останавливались в гостиницах Харьюмаа, за ним следуют Пярнумаа (8%), Тартумаа (6%), Ида-Вирумаа (1%) и Валгамаа (1%). В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 208 000 ночей.

Из местных туристов 68% отметили целью своей поездки отдых, 22% - работу. Больше всего местных туристов, т. е. 32%, останавливалось в Харьюмаа, 13% в Пярнумаа, 12% выбрали Тартумаа, 10% - Ида-Вирумаа. В Валгамаа уезде останавливалось 8% и в Ляэне-Вирумаа 6% местных туристов. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 202 000 ночей.