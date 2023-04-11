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Пропавший в Йыхви Эркки найден мертвым

Эрик Калда
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Эркки.
Эркки. Фото: PPA

43-летний Эркки из Йыхви, объявленный в понедельник полицией в розыск, найден мертвым.

«Сегодня утром родственник Эркки сообщил, что нашел мужчину. К сожалению, мужчина был найден мертвым», — сообщила пресс-представитель Идаской префектуры.

Оснований подозревать в смерти мужчины преступление нет. Внешних признаков насилия на теле не обнаружено, но тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для уточнения точной причины смерти.

Обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что со 2 апреля не выходят на связь с 43-летним Эркки. Телефон мужчины выключен, а последний раз знакомые общались с Эркки, когда он прислал им фотографию железнодорожного вокзала Йыхви.

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