Пропавший в Йыхви Эркки найден мертвым

43-летний Эркки из Йыхви, объявленный в понедельник полицией в розыск, найден мертвым.
«Сегодня утром родственник Эркки сообщил, что нашел мужчину. К сожалению, мужчина был найден мертвым», — сообщила пресс-представитель Идаской префектуры.
Оснований подозревать в смерти мужчины преступление нет. Внешних признаков насилия на теле не обнаружено, но тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для уточнения точной причины смерти.
Обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что со 2 апреля не выходят на связь с 43-летним Эркки. Телефон мужчины выключен, а последний раз знакомые общались с Эркки, когда он прислал им фотографию железнодорожного вокзала Йыхви.
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