Пропавший в Йыхви Эркки найден мертвым

Оснований подозревать в смерти мужчины преступление нет. Внешних признаков насилия на теле не обнаружено, но тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для уточнения точной причины смерти.

Обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что со 2 апреля не выходят на связь с 43-летним Эркки. Телефон мужчины выключен, а последний раз знакомые общались с Эркки, когда он прислал им фотографию железнодорожного вокзала Йыхви.