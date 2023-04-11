Пожар на восточном берегу реки Нарва.
Пожар на восточном берегу реки Нарва. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

11 апреля в 6.00 на проспекте Кангеласте в городе Нарва было зафиксировано задымление.

Дым был вызван горящими полями на российской стороне.

Дым распространился на Эстонию, и вся Нарва была полна дыма.

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