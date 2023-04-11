Северное побережьеНовостиПожар в России наполнил Нарву дымомЭрик Калда11 апреля 2023, 12:12Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Пожар на восточном берегу реки Нарва. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv11 апреля в 6.00 на проспекте Кангеласте в городе Нарва было зафиксировано задымление.Дым был вызван горящими полями на российской стороне.Дым распространился на Эстонию, и вся Нарва была полна дыма.Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Ключевые словаРоссияпожарроссииЭстониянарвадымэстониюPекомендуем