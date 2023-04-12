Состояние здоровья сердца у жителей Эстонии улучшается, но расходы на лечение растут

Хотя число пациентов, страдающих сердечными заболеваниями, и смертность от сердечных заболеваний в Эстонии с годами снизились, уровень смертности у нас в стране по-прежнему выше, чем в среднем по Европе. «За тридцать лет осведомлённость людей о здоровье сердца и возможностях профилактики и лечения сильно выросла, а уровень смертности также имеет тенденцию к снижению, но, несмотря на это, затраты системы здравоохранения на лечение по-прежнему высоки», — сказал кардиолог и основатель Месяца здоровья сердца доктор Маргус Вийгимаа.

Анализ лечебных счетов в базе данных Кассы здоровья показал, что на лечение ишемической болезни сердца в прошлом году было потрачено 60,6 миллионов евро, что на 2,5 миллионов евро больше, чем годом ранее. Хотя количество пациентов с сердечными заболеваниями с годами уменьшилось, средние затраты на лечение на человека увеличились. «В последние годы самые высокие затраты на лечение были в возрастной группе 50–59 лет, и 57 процентов пациентов, нуждавшихся в лечении в прошлом году, были мужчинами. У мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются почти на пять лет раньше, и по сравнению с пациентами женского пола затраты на их лечение в среднем примерно на тысячу евро выше», — пояснила аналитик Кассы здоровья Ксения Ниглас.