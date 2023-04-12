В Кохтла-Ярве объявлен новый конкурс на должность директора спортцентра

Требования к будущему руководителю: высшее образование, уровень владения государственным языком не ниже С1 (если это не родной язык), знание русского языка на уровне общения, опыт руководящей работы, знания в области спорта в Кохтла-Ярве и прочее.

В отличие от предыдущего конкурса, который провалился, добавилось требование к кандидату на знание английского языка на уровне не ниже В2.