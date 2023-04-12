Ср, 12.04.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Кохтла-Ярве объявлен новый конкурс на должность директора спортцентра

Ирина Кивисельг
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru".
Кохтла-ярвеский спортцентр "Wiru". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Городское управление вновь объявило конкурс на должность директора Кохтла-Ярвеского спортцентра, заявления от кандидатов ждут до 1 мая.

Требования к будущему руководителю: высшее образование, уровень владения государственным языком не ниже С1 (если это не родной язык), знание русского языка на уровне общения, опыт руководящей работы, знания в области спорта в Кохтла-Ярве и прочее.

В отличие от предыдущего конкурса, который провалился, добавилось требование к кандидату на знание английского языка на уровне не ниже В2.

Нового директора спортцентра начали искать в ноябре прошлого года, и хотя процесс длился около трех месяцев, среди 13 подавших заявки достойной кандидатуры конкурсная комиссия не нашла.

Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ключевые слова
Новости
Наверх