В Кохтла-Ярве объявлен новый конкурс на должность директора спортцентра

Городское управление вновь объявило конкурс на должность директора Кохтла-Ярвеского спортцентра, заявления от кандидатов ждут до 1 мая.
Требования к будущему руководителю: высшее образование, уровень владения государственным языком не ниже С1 (если это не родной язык), знание русского языка на уровне общения, опыт руководящей работы, знания в области спорта в Кохтла-Ярве и прочее.
В отличие от предыдущего конкурса, который провалился, добавилось требование к кандидату на знание английского языка на уровне не ниже В2.
Нового директора спортцентра начали искать в ноябре прошлого года, и хотя процесс длился около трех месяцев, среди 13 подавших заявки достойной кандидатуры конкурсная комиссия не нашла.
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