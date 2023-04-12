Гендиректор КаПо о разговорах о пятой колонне: местные русские разные

Представляя вышедший в свет 12 апреля очередной ежегодник Полиции безопасности (КаПо), генеральный директор организации Арнольд Синисалу призвал прекратить разговоры о пятой колонне.
"Дело в том, что русскоязычное население в Эстонии очень различается", - пояснил Синисалу на пресс-конференции в Таллинне, пишет ERR.
"Их жизненная среда отличается. Мы не можем сравнивать русскоязычное население в Тарту, Маарду, Силламяэ, Нарве и Таллинне - у них разные интересы, они по-разному интегрированы. И надо также сказать, что часто то, насколько хорошо человек говорит по-эстонски или какое у него гражданство, не имеет ничего общего с тем, как он относится к эстонскому государству или к политическим выборам эстонского государства", - сказал руководитель КаПо.
"Так что все это гораздо многослойнее, и любые разговоры о том, что это пятая колонна, умнее было бы оставить в стороне. Это также подтверждают самые разные исследования, которые на протяжении десятилетий проводили ученые Тартуского университета", - добавил Арнольд Синисалу.