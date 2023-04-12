Гендиректор КаПо о разговорах о пятой колонне: местные русские разные

"Их жизненная среда отличается. Мы не можем сравнивать русскоязычное население в Тарту, Маарду, Силламяэ, Нарве и Таллинне - у них разные интересы, они по-разному интегрированы. И надо также сказать, что часто то, насколько хорошо человек говорит по-эстонски или какое у него гражданство, не имеет ничего общего с тем, как он относится к эстонскому государству или к политическим выборам эстонского государства", - сказал руководитель КаПо.