Реновацию детсадов в Кохтла-Ярве в этом году проводить не будут

Энергоаудит здания детсада "Тареке", действующего почти сорок лет, еще два года назад показал, что необходимы утепление фасада, замена кровли и цоколя, а также основательный ремонт системы отопления и строительство вентиляции, которой до сих пор там нет.

Примерно такая же ситуация в двух других крупных дошкольных учреждениях - "Пунамютсике" и "Аленушка", для которых были также составлены проекты реновации.

Подготовительные работы начались в 2021 году, и государство пообещало поддержать, тем не менее перемен детсадам придется подождать.

- Не секрет, что бюджет города очень ограниченный, а в нашем хозяйственном плане много учреждений, каждое здание или объект нуждаются в каких-то инвестициях, - комментирует вице-мэр Кохтла-Ярве по хозяйственным вопросам Эрик Сечков. - Целью реконструкции детсадов являются повышение энергоэффективности зданий, снижение затрат на их содержание. Проекты реновации делались заранее, и невозможно было предусмотреть ни большую инфляцию, ни то, что строительные работы подорожают больше чем наполовину. Мы даже провели конкурс госпоставки на один из детсадов, лучшее предложение - 2,1 миллиона евро. Субсидия государства - 640 тысяч евро, остальные деньги должны найти у себя. Таких миллионов у города сейчас нет.

Так как обещанные деньги от государства Кохтла-Ярве не успел получить, то и возвращать их не придется. Проекты поставлены на паузу, но, по словам вице-мэра, в дальнейшем постараются найти другие источники финансирования.

- Детсады нуждаются в улучшении среды - это несомненно, - подчеркивает он. - Ясно и то, что сегодня у города нет ресурсов. Но возможно, ситуация изменится - город провел тендер и заказал у фирмы "Сumulus" исследование, на основании которого будет разработан план образовательной стратегии. К июню этот документ должен быть готов, он покажет перспективы на ближайшие годы, сколько в городе будет детей и сколько для них требуется детсадов и школ.