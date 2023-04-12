Яак Ааб: правительство забыло о пенсионерах

«В своей речи перед парламентом кандидат на пост премьер-министра Кая Каллас сказала, что правительство не планирует повышать пенсии в течение четырех лет. Это большая ошибка, которая в очередной раз доказывает, что положение пожилых волнует лишь центристов. Из-за рекордной инфляции прожить на пенсию теперь просто невозможно. Прежние повышения пенсии лишь в некоторой мере помогли смягчить последствия инфляции, однако существенно улучшить жизнь пенсионеров они не помоги», - сказал Ааб.

Разрыв в уровне доходов пенсионеров и других групп населения по-прежнему велик, самая высокая доля живущих в относительной бедности - среди одиноких пенсионеров. По данным Департамента статистики, в 2021 году в относительной бедности проживало порядка 60% пенсионеров по старости, тогда как среди одиноких людей в возрасте 65 лет и старше соответствующий показатель достигал 82%.

«Перед выборами реформисты обещали повысить среднюю пенсию по старости до 1000 евро, социал-демократы - до 1200 евро, в программе «Эстонии 200» о повышении пенсии не было ни слова. В свете происходящего совсем не удивляет то, что коалиционное соглашение не предусматривает повышение пенсии, в то же время это говорит о том, что предвыборные обещания реформистов были очередной ложью. За счет индексации к 2026 году средняя пенсия по старости увеличится до 836 евро. Чтобы пожилые люди смогли справляться при таком росте цен, среднюю пенсию по старости необходимо повысить минимум до 1000 евро», - сказал Ааб.