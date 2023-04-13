В Йыхви пять певцов на свой лад исполнят хиты "2 Quick Start"

Все пятеро певцов в большей или меньшей степени связаны с легендарным ансамблем и его творчеством. В основном как бэк-вокалисты, но, например, Дагмар Оя сказала в телепередаче "Hommik Anuga", что в подростковом возрасте она была членом официального фан-клуба группы, таким образом, она "фанат с бумагами", кому безумно нравились "2 Quick Start" и нравятся до сих пор.

На вопрос, исполняют ли эти пятеро певцов песни лучше, чем сам "2 Quick Start", Рольф Роосалу ответил, что они делают это, так сказать, со своей точки зрения, делая акцент на свои сильные стороны - вокальные данные и отличную гармонию.

На концерте прозвучат такие известные песни, как "Olen loobuda sust proovinud", "Kingitus", "Neiu mustas kleidis", "Andesta", "Varjuna kannul sul käin", "Kolm soovi", "Lõpuks leidsin sind" и многие другие. Певцов сопровождает бенд в составе: Райн Ряммал (клавишные), Йорма Пуусааг (гитара), Янно Трумп (бас-гитара), Карл Юхан Лаанесаар (барабаны) и Рикардо Падилла (перкуссия).

При этом сам "2 Quick Start" тоже продолжает активную концертную деятельность. В этом году на гала "Kuldne Plaat" ансамбль получил награду за вклад в эстонскую музыку. Участники группы Пеару Паулюс и Алар Коткас в благодарственной речи поблагодарили фанатов, которые посещают их концерты. "Мы будем стараться, пока хватит сил, пока будет нравиться нам самим", - ответил Коткас на вопрос, как долго "2 Quick Start" планирует продолжать.