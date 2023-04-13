Владимир Чужас: Коалиция, зачем мешаете развивать экономику Ида-Вирумаа?

От коалиционного соглашения ждут плана развития страны. И первые его строки внушают уважение: "Только демократическое государственное устройство, основанное на принципе разделения властей и правового государства, гарантирует дальнейшее развитие Эстонии". Но буквально на следующей же странице мы видим: "Мы не планируем больше открывать новые сланцевые шахты и предпочитаем использование существующих шахт".
К сожалению, я не могу это трактовать иначе, как желание наплевать как на производство в Ида-Вирумаа, так и на население Кохтла-Ярве и близлежащих окрестностей, а заодно и на законность и принципы правового государства, не говоря уж о правомерных ожиданиях предпринимателей, создающих и пока еще сохраняющих тысячи рабочих мест в Ида-Вирумаа.
Хорошо известно, что "VKG" уже вложил достаточно средств и сил для создания новой шахты. Как известно и то, что правительство уже дало зеленый свет ее появлению и предприятие учитывало это в планировании своей деятельности.
Как уже указывало "VKG", у государства нет никакого законного права тормозить развитие новой шахты, что может повлечь за собой судебный иск. Но меня поражает цинизм составивших этот договор - они совершенно не взяли во внимание предупреждение "VKG" о возможной потере тысяч рабочих мест.
Вместо этого они сочли возможным указывать предприятию, откуда ему брать сырье, несмотря на уже прозвучавшие объяснения о том, что поступление сланца с шахты "Eesti Energia" нереально, а если и реально, то будет стоить баснословно дорого и нанесет ущерб окружающей среде.
Зеленая политика и зеленая энергия - это круто. Но давайте посмотрим, что у нас происходит в Ида-Вирумаа.
У нас с самого начала восстановления независимости Эстонии были самая высокая безработица и самая низкая средняя зарплата. С тех пор ничего не изменилось. Но к этому добавились планы закрыть сланцевую энергетику и угрозы закрыть вообще всю сланцепереработку.
При этом обещают 300 миллионов евро, которые должны спасти и даже вдохнуть новую жизнь в экономику уезда - притом что только за год эковыплаты трех наших предприятий составили, по данным "СП", почти 670 млн евро, из которых в уезд вернулась лишь малая часть.
А новые рабочие места создаются очень тяжело - предприятие, которое было создано в промпарке Кохтла-Ярве несколько лет назад и должно было уже работать на полную мощность, пока едва набрало половину от планировавшегося количества работников и испытывает сложности. Насколько мне известно, больше каких-то значимых инвестиций в создание рабочих мест в Кохтла-Ярве предпринято не было.
Тем удивительнее выглядит попытка правительства как можно сильнее помешать предприятию "VKG" в своей деятельности и максимально способствовать уменьшению занятости в Кохтла-Ярве.
Население города Кохтла-Ярве и так уже уменьшилось за последние десять лет на 6954 жителя - на 17%.
И теперь правительство желает прижать нашего самого крупного работодателя города.
Все это происходит на фоне беззастенчивого вывоза символов, которыми дорожит население Ида-Вирумаа.
Не могу не напомнить составившим этот договор, что в Ида-Вирумаа живут такие же эстоноземельцы, как и в Таллинне, и в Выру - они платят такие же налоги и имеют такие же основания ожидать к себе уважительного отношения.
К огромному сожалению, правительство как относилось наплевательски к уезду, так и продолжает это делать со странным упорством.
Мнения и ценности жителей уезда в расчет не принимаются, памятники вывозятся даже без извещения самоуправления (!), существующему производству чинят препятствия, а уж обещаний о новых рабочих местах мы наслушались более чем достаточно, только вот ведь беда - они не появляются сами, и направление сюда нескольких сотен миллионов ситуацию не изменит.
"Правительство как относилось наплевательски к уезду, так и продолжает это делать со странным упорством".
Владимир Чужас, депутат городского собрания Кохтла-Ярве, фракция СДПЭ
А слабо вам, руководители коалиционных партий, записать в свой договор план довести оплату труда в Ида-Вирумаа до средней по Эстонии? Так, как вы планируете проценты для расходов на оборону и зарплату для некоторых групп работников?
Это была бы самая хорошая инвестиция в безопасность - потому что, похоже, вы до сих пор не поняли, что только экономически защищенные жители, к которым относятся как к равным, будут лояльны своему государству, какого бы цвета паспорт у них ни лежал в кармане.
Но нет. Вы записываете план выработать в сотрудничестве с экспертами правовую базу для приостановки возможности голосовать на местных выборах граждан РФ и РБ - без изменения Конституции. Мало у идавирусцев еще отобрали? Памятники, образование на родном языке, достойную зарплату... Покушаетесь на градообразующие предприятия. Хотите отобрать еще и право выбирать местную власть - то есть по сути хоть как-то влиять на местную жизнь.
К сожалению, отношение к Ида-Вирумаа такое, будто это и не Эстония вовсе. Ко всему вышеперечисленному нужно еще добавить плохо подготовленный перевод образования на эстонский язык, все прелести которого ощутят на себе в первую очередь идавирусцы.
Возвращаясь к формулировке в договоре "мы не планируем строительство новых шахт". Не ясно, кто это "мы"? Государство? Правительство? Окей, не планируйте. Но другим-то зачем мешаете развивать экономику Ида-Вирумаа?
Невероятно, но председателю правления "VKG" приходится напоминать правительству, что в Эстонии действуют законы (в число которых коалиционный договор не входит), а я считаю своим долгом напомнить, что и в Нарве, и в Кохтла-Ярве живут люди, от которых государство получает (повышающиеся) налоги и которые имеют полное право на уважительное к ним отношение.
Что предлагает государство Ида-Вирумаа, особо из договора не видно. Разве что зеленую лестницу, вместо ранее обещанного четырехполосного шоссе? Спасибо, нам не надо.