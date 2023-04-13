Владимир Чужас: Коалиция, зачем мешаете развивать экономику Ида-Вирумаа?

К сожалению, я не могу это трактовать иначе, как желание наплевать как на производство в Ида-Вирумаа, так и на население Кохтла-Ярве и близлежащих окрестностей, а заодно и на законность и принципы правового государства, не говоря уж о правомерных ожиданиях предпринимателей, создающих и пока еще сохраняющих тысячи рабочих мест в Ида-Вирумаа.

Хорошо известно, что "VKG" уже вложил достаточно средств и сил для создания новой шахты. Как известно и то, что правительство уже дало зеленый свет ее появлению и предприятие учитывало это в планировании своей деятельности.

Как уже указывало "VKG", у государства нет никакого законного права тормозить развитие новой шахты, что может повлечь за собой судебный иск. Но меня поражает цинизм составивших этот договор - они совершенно не взяли во внимание предупреждение "VKG" о возможной потере тысяч рабочих мест.

Вместо этого они сочли возможным указывать предприятию, откуда ему брать сырье, несмотря на уже прозвучавшие объяснения о том, что поступление сланца с шахты "Eesti Energia" нереально, а если и реально, то будет стоить баснословно дорого и нанесет ущерб окружающей среде.

Зеленая политика и зеленая энергия - это круто. Но давайте посмотрим, что у нас происходит в Ида-Вирумаа.