Трое известных художников и их музы приедут в Нарву

В пятницу, 14 апреля в 17.00 в нарвской "A-Art Galerii" - открытие выставки "Muse/Муза", на которой будут представлены сорок произведений Тауно Кангро, Эдуарда Зеньчика и Юрия Хорева. Вход - свободный.
Необычный проект двух живописцев и скульптора развивается уже пять лет. Подобные выставки проходили в Таллинне, Риге - везде с успехом. Теперь приезжают в Нарву.
- Несмотря на одинаковое название, все экспозиции получаются разные. Не только потому, что по-разному смотрятся в галереях, - каждый раз мы стараемся представлять самые новые работы, - подчеркивает Эдуард Зеньчик. - Экспозиция получилась масштабной, ведь у каждого накопилось немало новинок, но и потому, что пространство "A-Art Galerii", которая находится на втором этаже торгового центра "Astri", расширилось - уехал один из соседних магазинов и нам разрешили использовать до конца года эту площадь тоже.
Юрий Хорев добавил, что уникальность совместного проекта в том, что популярный в прошлых веках формат "художник и муза" в современном искусстве почти исчез.
- Теперь это редкость, но удивительно и то, что у нас сложился конгломерат - последнее время мы все трое постоянно работаем в этом жанре. Тауно Кангро раньше в основном делал фигуры животных, я писал пейзажи и натюрморты, Зеньчик - свои фантазийные композиции, но получилось, что последние пять лет каждый из нас черпает вдохновение у музы. У каждого есть своя. Со своей я познакомился пять лет назад в этой же нарвской галерее и связал с ней творческую жизнь. Все это интригует, и знаю, что народ следит за тем, что мы делаем, поэтому ждем на вернисаж как можно больше людей. Обещаю, что это будет не рядовое событие.
В пятницу художники готовы раскрыть гостям вернисажа свои тайны источников вдохновения. Хорев расскажет о впечатлениях и эмоциях от общения со своими музами. Воздушные формы, чистые цвета, порой схематичность крупного авторского жеста позволят ощутить силу характера его героинь. Зеньчик предложит окунуться в серию магических портретов - его музы из волшебной страны Фейри, они живут в темных закоулках мифических миров. Тауно Кангро добавит объема своими пластическими работами - мастерство скульптора, придающего гибкость и невесомость металлу при всей его физической тяжести, поэтому коллеги считают его муз божественным одушевлением. Они словно застыли в движении, чтобы дать возможность зрителям рассмотреть изящные детали, дарующие вдохновение.
По словам авторов, новая выставка - это ода восхищения музами и признание их соучастия в арт-процессе, и представляет интерес не только для любителей искусства, но и для широкой аудитории, интересующейся красотой, эстетикой и творческими процессами. Выставка будет работать до 15 июня.