Трое известных художников и их музы приедут в Нарву

- Несмотря на одинаковое название, все экспозиции получаются разные. Не только потому, что по-разному смотрятся в галереях, - каждый раз мы стараемся представлять самые новые работы, - подчеркивает Эдуард Зеньчик. - Экспозиция получилась масштабной, ведь у каждого накопилось немало новинок, но и потому, что пространство "A-Art Galerii", которая находится на втором этаже торгового центра "Astri", расширилось - уехал один из соседних магазинов и нам разрешили использовать до конца года эту площадь тоже.

- Теперь это редкость, но удивительно и то, что у нас сложился конгломерат - последнее время мы все трое постоянно работаем в этом жанре. Тауно Кангро раньше в основном делал фигуры животных, я писал пейзажи и натюрморты, Зеньчик - свои фантазийные композиции, но получилось, что последние пять лет каждый из нас черпает вдохновение у музы. У каждого есть своя. Со своей я познакомился пять лет назад в этой же нарвской галерее и связал с ней творческую жизнь. Все это интригует, и знаю, что народ следит за тем, что мы делаем, поэтому ждем на вернисаж как можно больше людей. Обещаю, что это будет не рядовое событие.