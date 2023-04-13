В исполнении эстонско-литовского фортепианного дуэта прозвучит музыка Рахманинова

В среду, 19 апреля, фортепианный дуэт Йохан Рандвере - Юстас Шервеникас исполнит в Йыхвиском концертном доме музыку Сергея Рахманинова; в этом году исполняется 150 лет со дня рождения композитора.
Оба пианиста блистали как на отечественных, так и на международных конкурсах.
Йохан Рандвере не раз солировал, выступая с Эстонским государственным симфоническим оркестром, Латвийским государственным симфоническим оркестром, Молодечненским симфоническим оркестром, симфоническим оркестром "Vanemuine", симфоническим оркестром Белорусского радио и др.
Юстас Шервеникас выступал с Литовским национальным симфоническим оркестром, оркестром Литовской музыкальной академии, с Клайпедским камерным оркестром, во многих концертных залах по всей Европе.
В программу совместного концерта пианистов входят сюиты №1 для двух фортепиано, ор. 5, сюита №2 ор. 17 и переложение для двух фортепиано "Симфонических танцев" Рахманинова.