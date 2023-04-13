В исполнении эстонско-литовского фортепианного дуэта прозвучит музыка Рахманинова

Оба пианиста блистали как на отечественных, так и на международных конкурсах.

Йохан Рандвере не раз солировал, выступая с Эстонским государственным симфоническим оркестром, Латвийским государственным симфоническим оркестром, Молодечненским симфоническим оркестром, симфоническим оркестром "Vanemuine", симфоническим оркестром Белорусского радио и др.

Юстас Шервеникас выступал с Литовским национальным симфоническим оркестром, оркестром Литовской музыкальной академии, с Клайпедским камерным оркестром, во многих концертных залах по всей Европе.