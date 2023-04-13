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ОДИН ВОПРОС ⟩ Будут ли отключать в Кохтла-Ярве летом уличное освещение?

Северное побережье
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Эрик Сечков.
Эрик Сечков. Фото: kohtla-jarve.ee

В прошлом году Кохтла-Ярве стал одним из первых городов в стране, где в целях экономии более чем на два месяца полностью отключили уличное освещение.

Вице-мэр по хозяйственным вопросам Эрик СЕЧКОВ:

- Не планируем отключать светильники, потому что на данный момент не видим такой необходимости: цены на электроэнергию упали и мы должны уложиться в запланированный бюджет. Кроме того, полиция тоже не рекомендует - в освещенных городах однозначно спокойнее. Непопулярное решение, которое было принято в прошлом году прежним горуправлением, в принципе считаю своевременным и оправданным - благодаря летнему отключению не пришлось экономить на уличном освещении в темное время года.

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