ОДИН ВОПРОС ⟩ Будут ли отключать в Кохтла-Ярве летом уличное освещение?

В прошлом году Кохтла-Ярве стал одним из первых городов в стране, где в целях экономии более чем на два месяца полностью отключили уличное освещение.
Вице-мэр по хозяйственным вопросам Эрик СЕЧКОВ:
- Не планируем отключать светильники, потому что на данный момент не видим такой необходимости: цены на электроэнергию упали и мы должны уложиться в запланированный бюджет. Кроме того, полиция тоже не рекомендует - в освещенных городах однозначно спокойнее. Непопулярное решение, которое было принято в прошлом году прежним горуправлением, в принципе считаю своевременным и оправданным - благодаря летнему отключению не пришлось экономить на уличном освещении в темное время года.
Ключевые слова